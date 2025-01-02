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Самая возрастная олимпийская чемпионка умерла в возрасте 103 лет

Олимпиада
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Светлая память

Самая возрастная олимпийская чемпионка умерла в возрасте 103 лет

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Венгерская спортсменка, 10-кратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Агнеш Келети скончалась в возрасте 103 лет.

Сердце легенды перестало биться после того, как 25 декабря она была госпитализирована в больницу с диагнозом "пневмония" в критическом состоянии.

Пять олимпийских золотых медалей Агнеш завоевала в Хельсинки-1952 и Мельбурне-1956.

"Эти 100 лет показались мне как 60. Я хорошо живу. И я люблю жизнь. Замечательно, что я все еще здорова" – сказала Келети агентству Associated Press накануне своего 100-летия.

Агнеш Келети не дожила неделю до 104 лет.

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