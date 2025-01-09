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Названа дата выборов президента МОК

Олимпиада

Томас Бах возглавляет организацию на протяжении 11 лет

Названа дата выборов президента МОК

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) могут состояться 20 марта, пишет сайт организации.

Выборы пройдут в рамках 144-й сессии МОК в Коста Наварино в Греции. Уже в этом году полномочия Томаса Баха истекают.

На эту должность претендуют: британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян, швед Юхан Элиаш, глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.

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