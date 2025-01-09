Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа дата выборов президента МОК
Томас Бах возглавляет организацию на протяжении 11 лет
Getty Images / Global Images Ukraine
Выборы нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) могут состояться 20 марта, пишет сайт организации.
Выборы пройдут в рамках 144-й сессии МОК в Коста Наварино в Греции. Уже в этом году полномочия Томаса Баха истекают.
На эту должность претендуют: британец Себастьян Коу, японец Моринари Ватанабэ, француз Давид Лапартьян, швед Юхан Элиаш, глава НОК Иордании и член исполкома МОК принц Фейсал ибн Хуссейн, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Зимбабве и член исполкома Кирсти Ковентри.
Популярное сейчас
- Агентские игры? Журналист рассказал, почему Крупский выбрал Металлист 1925, а не Шахтер
- Экс-форвард Ворсклы близок к возвращению в полтавский клуб
- "В глаза говорили одно, а за спиной - другое". Хавбек Динамо столкнулся с проблемами в Европе
- Ребров представил кандидатов на должности тренеров юношеских сборных Украины
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025