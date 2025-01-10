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Пятикратный олимпийский чемпион потерял все медали во время пожаров в Лос-Анджелесе

Олимпиада
Обновлено

Тотальный ужас природы

Пятикратный олимпийский чемпион потерял все медали во время пожаров в Лос-Анджелесе

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Голл-младший потерял все свои медали. Его дом сгорел во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Все 10 олимпийских наград сожжены огнем вместе с имуществом спортсмена.

"Это было хуже любого фильма об апокалипсисе, который вы видели, и в тысячу раз хуже. Я думал о медалях, но времени не было.

Все спрашивают, сгорели ли медали. Да, все сгорело. Это то, с чем я могу жить. В конце концов это все просто вещи" – сказал Гэри в интервью Sydney Morning Herald.

Напомним, что Голл-младший брал 5 золотых наград на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов.

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