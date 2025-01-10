Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пятикратный олимпийский чемпион потерял все медали во время пожаров в Лос-Анджелесе
Тотальный ужас природы
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Голл-младший потерял все свои медали. Его дом сгорел во время масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Все 10 олимпийских наград сожжены огнем вместе с имуществом спортсмена.
"Это было хуже любого фильма об апокалипсисе, который вы видели, и в тысячу раз хуже. Я думал о медалях, но времени не было.
Все спрашивают, сгорели ли медали. Да, все сгорело. Это то, с чем я могу жить. В конце концов это все просто вещи" – сказал Гэри в интервью Sydney Morning Herald.
Напомним, что Голл-младший брал 5 золотых наград на Олимпиадах 1996, 2000 и 2004 годов.
Популярное сейчас
- Теплая ванна, прагматизм или амбиции? Трансферная сага Ильи Крупского
- Ключевой нападающий Ливерпуля отказался от нового контракта ради другого топ-клуба
- Трансферная сага Забарного: надежда Парижа умирает последней, а в Лондоне опускают руки
- Названа дата выборов президента МОК
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025