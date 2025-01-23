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Украинского параплавца Бондаренко дисквалифицировали на три года
Плохие новости
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Украинский паралимпиец Роман Бондаренко получил трехлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
В допинг-пробе нашего спортсмена обнаружили запрещенные вещества – метамфетамин и амфетамин. Об этом идет речь на сайте Международного паралимпийского комитета.
Напомним, что на Паралимпийских играх-2024 Бондаренко участвовал в трех финальных заплывах, однако взять медаль так и не смог. Роман – бронзовый призер чемпионата мира-2023 в Манчестере на дистанции в 50 метров на спине.
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