Украинского параплавца Бондаренко дисквалифицировали на три года

Украинский паралимпиец Роман Бондаренко получил трехлетнюю дисквалификацию. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

В допинг-пробе нашего спортсмена обнаружили запрещенные вещества – метамфетамин и амфетамин. Об этом идет речь на сайте Международного паралимпийского комитета.

Напомним, что на Паралимпийских играх-2024 Бондаренко участвовал в трех финальных заплывах, однако взять медаль так и не смог. Роман – бронзовый призер чемпионата мира-2023 в Манчестере на дистанции в 50 метров на спине.