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МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Олимпиада

А все начиналось с нейтральных спортсменов

МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов до квалификационных соревнований, приуроченных к Олимпийским играм 2026 года, пишет SVT.

В МОК положительно оценивают кейс летней Олимпиады-2024 в Париже (Франция), где в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян. Подобную схему организации хотелось бы реализовать и в Милане-2026.

По информации издания, МОК уже чётко обозначил данную свою позицию руководству Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

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МОК
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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 18:49
ЖАХ! Ці чинушам гроші орди закривають очі на їх вбивства! Невже не зрозуміло, що окупація та перемоги в спорті виконують одну задачу! Пропаганду "вЕличі московії"
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Комментарии 2
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Spokoyno (Київ)
25.02.2025 в 18:49
ЖАХ! Ці чинушам гроші орди закривають очі на їх вбивства! Невже не зрозуміло, що окупація та перемоги в спорті виконують одну задачу! Пропаганду "вЕличі московії"
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Просто Квашин (Харків)
25.02.2025 в 19:09
Цього не розуміють твої друзі-олені......
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