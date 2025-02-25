МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов до квалификационных соревнований, приуроченных к Олимпийским играм 2026 года, пишет SVT.

В МОК положительно оценивают кейс летней Олимпиады-2024 в Париже (Франция), где в нейтральном статусе приняли участие 15 россиян. Подобную схему организации хотелось бы реализовать и в Милане-2026.

По информации издания, МОК уже чётко обозначил данную свою позицию руководству Международного союза биатлонистов (IBU) и Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).