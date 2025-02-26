Нейтральный статус для россиян и белорусов. МОК назвал условия участия спортсменов в Олимпиаде-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) прокомментировал информацию от SVT Sport, в которой говорится о призыве МОК к федерациям о допуске россиян и белорусов к квалификации на Олимпиаду-2026.

"МОК, после консультаций с заинтересованными сторонами Олимпийского движения, пригласил индивидуальных нейтральных атлетов (AIN) с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже-2024 по строгим условиям квалификации. Олимпийские игры-2024 действительно продемонстрировали силу спорта, ведь мир объединился.

Атлеты с территорий всех 206 национальных олимпийских комитетов и Команды беженцев МОК соревновались друг с другом, мирно живя под одной крышей в Олимпийской деревне. Они создали культуру мира и послали мощное послание единства, надежды и солидарности в мир. Таким образом, мы смогли обеспечить, чтобы спорт способствовал миру, строил мосты, а не обострял конфронтацию.

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Зимние Олимпийские игры-2026 продолжат эту традицию, когда лучшие спортсмены мира в зимних видах спорта снова встретятся в мирном соперничестве на снегу и льду. Рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных соревнований по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях, опубликованные 28 марта 2023 года, остаются в силе.

Опираясь на это, Исполком МОК в надлежащее время примет точные детали относительно участия AIN в Играх-2026. Это такой же подход, который МОК применил перед успешной реализацией своей рекомендации перед Олимпийскими играми в Париже-2024.

В соответствии с принципами квалификационной системы, все квалификационные соревнования должны быть завершены не позднее 18 января 2026 года, что является крайним сроком подачи заявок для ОИ-2026", — сообщила организация.

Напомним, ранее стало известно, что МОК стремится применить к зимней Олимпиаде 2026 года такой же подход, как и к Играм в Париже, где соревновалось 15 нейтральных спортсменов с российским паспортом.