Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Томас Бах покидает Международный олимпийский комитет
12 лет у руля
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о своей отставке с должности члена МОК после завершения президентского срока.
Исполком организации принял его заявление об отставке, а само решение вступит в силу 23 июня 2025 года. Нового президента изберут 20 марта 2025 года на сессии МОК в Греции.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Бах возглавлял МОК с 2013 года. За время его руководства МОК провел реформы в выборе городов-хозяев Олимпиад, ввел новые виды спорта и заключил многомиллиардные контракты.
Самым главным недостатком президента МОК стала мягкая позиция в отношении россии после допинговых скандалов и вторжения в Украину.
Популярное сейчас
- "Вышел покурить айкос и как пи***нуло", - Милевский чуть не пострадал от российских дронов
- "Главное, что мы не являемся должниками". Зеленский рассказал детали соглашения с США по полезным ископаемым
- Таловеров и тренер-беженец спасают Плимут от вылета из Чемпионшипа. Что это за клуб и почему их называют Пилигримы
- МОК призвал международные федерации зимних видов спорта допустить российских спортсменов к Олимпиаде-2026
- Ради любви: одна из самых красивых футболисток покинула свой клуб
- Источник: Бразильский вингер Карпат вернется на родину