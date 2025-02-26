Томас Бах покидает Международный олимпийский комитет

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил о своей отставке с должности члена МОК после завершения президентского срока.

Исполком организации принял его заявление об отставке, а само решение вступит в силу 23 июня 2025 года. Нового президента изберут 20 марта 2025 года на сессии МОК в Греции.

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Бах возглавлял МОК с 2013 года. За время его руководства МОК провел реформы в выборе городов-хозяев Олимпиад, ввел новые виды спорта и заключил многомиллиардные контракты.

Самым главным недостатком президента МОК стала мягкая позиция в отношении россии после допинговых скандалов и вторжения в Украину.