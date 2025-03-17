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Исполнительный совет МОК решил рекомендовать включение бокса в программу ОИ-2028

Олимпиада
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Прекрасное решение

Исполнительный совет МОК решил рекомендовать включение бокса в программу ОИ-2028

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент МОК Томас Бах сообщил, что на заседании исполнительного комитета организации было принято решение рекомендовать включение бокса в программу ОИ-2028.

"Сегодня Исполнительный совет прошел достаточно спокойно. Только одно реальное решение было принято. И речь шла о включении бокса в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года после временного признания World Boxing в феврале.

Мы приняли это решение, потому эта рекомендация вышла на сессию. Я очень уверен, что сессия ее примет. Поэтому у всех боксеров мира будет уверенность, что они смогут участвовать в Олимпийских играх-2028, если их национальные федерации будут признаны World Boxing" – сказал Бах.

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