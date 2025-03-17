Исполнительный совет МОК решил рекомендовать включение бокса в программу ОИ-2028

Президент МОК Томас Бах сообщил, что на заседании исполнительного комитета организации было принято решение рекомендовать включение бокса в программу ОИ-2028.

"Сегодня Исполнительный совет прошел достаточно спокойно. Только одно реальное решение было принято. И речь шла о включении бокса в программу Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года после временного признания World Boxing в феврале.

Мы приняли это решение, потому эта рекомендация вышла на сессию. Я очень уверен, что сессия ее примет. Поэтому у всех боксеров мира будет уверенность, что они смогут участвовать в Олимпийских играх-2028, если их национальные федерации будут признаны World Boxing" – сказал Бах.