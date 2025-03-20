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МОК официально включил бокс в программу Олимпиады-2028
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Getty Images/Global Images Ukraine
Международный олимпийский комитет вернул бокс в программу Олимпийских игр. Об этом сообщил президент организации Томас Бах.
"Спасибо за одобрение возвращения бокса в олимпийскую программу. Мы можем с нетерпением ждать замечательного олимпийского боксерского турнира" – говорится в заявлении Баха.
При принятии решения присутствовали председатель World Boxing Борис ван дер Ворст и глава олимпийской комиссии при World Boxing Геннадий Головкин.
Напомним, что в 2028 году Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе (США).
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