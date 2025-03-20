МОК официально включил бокс в программу Олимпиады-2028

Международный олимпийский комитет вернул бокс в программу Олимпийских игр. Об этом сообщил президент организации Томас Бах.

"Спасибо за одобрение возвращения бокса в олимпийскую программу. Мы можем с нетерпением ждать замечательного олимпийского боксерского турнира" – говорится в заявлении Баха.

При принятии решения присутствовали председатель World Boxing Борис ван дер Ворст и глава олимпийской комиссии при World Boxing Геннадий Головкин.

Напомним, что в 2028 году Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе (США).