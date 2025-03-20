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Впервые в истории новым президентом МОК стала женщина

Олимпиада
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Впервые в истории новым президентом МОК стала женщина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20 марта 2025 года на 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Греции Керсти Ковентри избрана новым президентом организации.

41-летняя экс-пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка, стала первой женщиной на этом посту за 130-летнюю историю МОК.

Голосование прошло в закрытом режиме, и Ковентри одержала победу уже в первом туре, обойдя шестерых конкурентов.

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Она заменит Томаса Баха, чей срок завершается 23 июня 2025 года, и будет возглавлять МОК в течение следующих восьми лет.

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Комментарии
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Goodwin95 (Киев)
20.03.2025 в 18:56
"сделала акцент на гендерном равенстве" - это что значит?
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Комментарии 2
Goodwin95 (Киев)
20.03.2025 в 18:56
"сделала акцент на гендерном равенстве" - это что значит?
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Don_Benito (Буча)
20.03.2025 в 19:54
Яка тобі, кaцanе, різниця, ви ж не приймаєте участі
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