Впервые в истории новым президентом МОК стала женщина

20 марта 2025 года на 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Греции Керсти Ковентри избрана новым президентом организации.

41-летняя экс-пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка, стала первой женщиной на этом посту за 130-летнюю историю МОК.

Голосование прошло в закрытом режиме, и Ковентри одержала победу уже в первом туре, обойдя шестерых конкурентов.

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Она заменит Томаса Баха, чей срок завершается 23 июня 2025 года, и будет возглавлять МОК в течение следующих восьми лет.