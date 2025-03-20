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Впервые в истории новым президентом МОК стала женщина
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
20 марта 2025 года на 144-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Греции Керсти Ковентри избрана новым президентом организации.
41-летняя экс-пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка, стала первой женщиной на этом посту за 130-летнюю историю МОК.
Голосование прошло в закрытом режиме, и Ковентри одержала победу уже в первом туре, обойдя шестерых конкурентов.
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Она заменит Томаса Баха, чей срок завершается 23 июня 2025 года, и будет возглавлять МОК в течение следующих восьми лет.
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