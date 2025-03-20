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Президент МОК высказалась о допуске россиян и белорусов к соревнованиям

Олимпиада

Похоже, что уже скоро мы их увидим на соревнованиях

Президент МОК высказалась о допуске россиян и белорусов к соревнованиям

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый президент МОК Керсти Ковентри высказалась об отстранении россиян и возможности их возвращения.

"Задача МОК обеспечить, чтобы все атлеты могли соревноваться в Олимпийских играх. Это будет выглядеть по-разному для разных атлетов, но в конце концов я считаю, что мы должны найти путь взаимодействия с атлетами из конфликтных зон", - цитирует Ковентри DW.

Напоним, что сегодня, 20 марта Керсти Ковентри избрали новіым перзидентом МОК, она заменила Томаса Баха на этой должности.

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20.03.2025 в 21:18
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
20.03.2025 в 21:18
Ще одна потвора
Ответить
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