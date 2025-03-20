Олимпиада
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Президент МОК высказалась о допуске россиян и белорусов к соревнованиям
Похоже, что уже скоро мы их увидим на соревнованиях
Новый президент МОК Керсти Ковентри высказалась об отстранении россиян и возможности их возвращения.
"Задача МОК обеспечить, чтобы все атлеты могли соревноваться в Олимпийских играх. Это будет выглядеть по-разному для разных атлетов, но в конце концов я считаю, что мы должны найти путь взаимодействия с атлетами из конфликтных зон", - цитирует Ковентри DW.
Напоним, что сегодня, 20 марта Керсти Ковентри избрали новіым перзидентом МОК, она заменила Томаса Баха на этой должности.
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Лекарь (село Дарниця)
20.03.2025 в 21:18
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