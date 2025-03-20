Президент МОК высказалась о допуске россиян и белорусов к соревнованиям

Новый президент МОК Керсти Ковентри высказалась об отстранении россиян и возможности их возвращения.

"Задача МОК обеспечить, чтобы все атлеты могли соревноваться в Олимпийских играх. Это будет выглядеть по-разному для разных атлетов, но в конце концов я считаю, что мы должны найти путь взаимодействия с атлетами из конфликтных зон", - цитирует Ковентри DW.

Напоним, что сегодня, 20 марта Керсти Ковентри избрали новіым перзидентом МОК, она заменила Томаса Баха на этой должности.