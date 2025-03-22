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Новоизбранный президент МОК начнет переговоры о допуске россиян к Олимпиаде
Без слов
Новоизбранный президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри выступила против отстранения стран от участия в Олимпийских играх из-за войны и хочет начать переговоры о потенциальном возвращении России на Игры, пишет Sky News.
"Что я хотела бы сделать, так это создать рабочую группу, которая бы попыталась разработать определенную политику и некоторые руководящие принципы, которые мы, как движение, могли бы использовать для принятия решений, когда нас втягивают в конфликты", - сказала она.
"Как мы будем защищать и поддерживать спортсменов? Как мы обеспечим, чтобы все спортсмены имели возможность приехать на Олимпийские игры? Наша ответственность также заключается в том, чтобы убедиться, что все спортсмены находятся в безопасности, и мы защищаем и поддерживаем их во время Олимпийских игр. Так что есть хороший баланс. Но, в конце концов, я думаю, что для нашего движения лучше всего, чтобы все спортсмены были представлены", - добавила Ковентри.
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