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Река с крокодилами станет одной из локаций проведения Олимпийских игр-2032

Олимпиада
Обновлено

Странное решение

Река с крокодилами станет одной из локаций проведения Олимпийских игр-2032

paris2024.org

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Река с крокодилами в Квинсленде примет соревнования по гребле на Олимпиаде-2032.

Ранее сообщалось, что соревнования могут быть перенесены в другой регион из-за опасности пересечения с животными, но в результате Rowing Australia и оргкомитет Игр решили провести турнир в этом месте.

Организаторы планируют выловить самых крупных и агрессивных крокодилов, но местная федерация гребли все равно не в восторге от этой идеи.

Олимпиада-2032 пройдет с 23 июля по 8 августа в Брисбене (Австралия).

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