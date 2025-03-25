Река с крокодилами станет одной из локаций проведения Олимпийских игр-2032

Река с крокодилами в Квинсленде примет соревнования по гребле на Олимпиаде-2032.

Ранее сообщалось, что соревнования могут быть перенесены в другой регион из-за опасности пересечения с животными, но в результате Rowing Australia и оргкомитет Игр решили провести турнир в этом месте.

Организаторы планируют выловить самых крупных и агрессивных крокодилов, но местная федерация гребли все равно не в восторге от этой идеи.

Олимпиада-2032 пройдет с 23 июля по 8 августа в Брисбене (Австралия).