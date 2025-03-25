Олимпиада
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Река с крокодилами станет одной из локаций проведения Олимпийских игр-2032
Странное решение
paris2024.org
Река с крокодилами в Квинсленде примет соревнования по гребле на Олимпиаде-2032.
Ранее сообщалось, что соревнования могут быть перенесены в другой регион из-за опасности пересечения с животными, но в результате Rowing Australia и оргкомитет Игр решили провести турнир в этом месте.
Организаторы планируют выловить самых крупных и агрессивных крокодилов, но местная федерация гребли все равно не в восторге от этой идеи.
Олимпиада-2032 пройдет с 23 июля по 8 августа в Брисбене (Австралия).
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