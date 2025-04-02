Федерации гребли выступили против реки с крокодилами на Олимпиаде-2032

В Международной федерации академической гребли (World Rowing) заявили, что не считают реку Фицрой в австралийском штате Квинсленд пригодной для соревнований Олимпиады-2032.

В организации отметили, что река Фицрой, на которой есть гребной центр в Рокгемптоне, подходит для тренировок, но она не прошла техническое исследование, которое подтвердило бы ее способность принимать гонки национального или международного уровня. Чемпионаты Австралии на ней тоже не проводились.

Ранее выбор реки также раскритиковали в Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF)

Возражения против реки связаны не только с живущими в ней крокодилами, но и с особенностями течения, а также с водорослями, которые могут серьезно повлиять на результаты, отмечает ABC.