МОК может допустить россиян на Олимпиаду-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает допуск российских спортсменов на Олимпийские игры — 2026 с международными федерациями зимних видов спорта. Об этом сообщил спортивный директор организации Кит Макконнелл.

"Я думаю, что мы можем ориентироваться на очень плавное возвращение нейтральных спортсменов в летних видах спорта, как до Парижа, так и во все большем количестве международных федераций после Парижа.

Я думаю, что наша позиция остается очень четкой и последовательной с начала 2023 года. После запроса заинтересованных сторон, спортсменов, НОКов, международных федераций МОК создал рекомендованный протокол для возвращения нейтральных спортсменов как с российскими, так и с белорусскими паспортами, на спортивное поле. И это действительно отражает фундаментальный принцип, который мы решительно поддерживаем, что спортсмены не должны быть наказаны за действия своих правительств. Именно поэтому эти рекомендации открывают путь к возвращению на спортивную арену.

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Мы ведем переговоры со многими, чтобы объяснить опыт летних видов спорта, объяснить опыт Парижа. Там, опять же, было очень плавное возвращение, очень четкие протоколы и очень четкие процессы проверки соответствия требованиям, которые сейчас существуют во всех летних олимпийских федерациях.

Вы видели возвращение в ски-альпинизме, запланированное возвращение в конькобежном спорте, другие зимние федерации также продолжают свои дискуссии по этому поводу. Это то, что мы обсуждаем с зимними федерациями, - сказал Макконнелл.

Напомним, что зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах — Милан и Кортин-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.