В МОК назвали место проведения Олимпийских игр-2030

Международный олимпийский комитет (МОК) подписал контракт на проведение Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.

"В марте премьер‑министр Франции Франсуа Байру направил письмо в МОК, в котором содержалось описание шагов по принятию закона о бюджете для проведения Игр. В том же письме было опубликовано финансовое обязательство французского правительства, что также позволило подтвердить обязательство двух регионов — Овернь‑Рона‑Альпы и Прованс‑Альпы‑Лазурный берег", — говорится в сообщении на сайте МОК.

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В июле прошлого года на 142‑й сессии МОК Французские Альпы были выбраны местом проведения Игр‑2030 при условии предоставления гарантий со стороны властей.