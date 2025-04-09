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В программу Олимпийских игр 2028 года вошли новые дисциплины
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фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В олимпийскую программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе (США) вошли дистанции 50 м вольным стилем, брассом, на спине и баттерфляем. Об этом сообщает международная федерация водных видов спорта (World Aquatics).
"50 м вольным стилем, брассом, баттерфляем и на спине официально добавлены в олимпийскую программу 2028 года в Лос-Анджелесе", — говорится в заявлении World Aquatics.
Отметим, флаг-футбол, крикет, лакросс, сквош и бейсбол/софтбол также официально вошли в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
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