Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще одна олимпийская федерация позволила россиянам выступать с флагом
Нет совести
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) позволило россиянам выступать на турнирах без ограничений – с флагом и гимном страны. Об этом сообщает пресс-служба UWW. Аналогичное решение принято и в отношении белорусских спортсменов.
UWW с олимпийскими видами объединяет вольную, греко-римскую, женскую борьбу. В этих видах на Олимпиаде-2028 будет разыграно 18 комплектов медалей.
UWW – четвертая олимпийская федерация, позволившая россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Ранее аналогичное решение приняли международные федерации дзюдо, тхэквондо и водные виды спорта.
