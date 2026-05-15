Еще одна олимпийская федерация позволила россиянам выступать с флагом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) позволило россиянам выступать на турнирах без ограничений – с флагом и гимном страны. Об этом сообщает пресс-служба UWW. Аналогичное решение принято и в отношении белорусских спортсменов.

UWW с олимпийскими видами объединяет вольную, греко-римскую, женскую борьбу. В этих видах на Олимпиаде-2028 будет разыграно 18 комплектов медалей.

UWW – четвертая олимпийская федерация, позволившая россиянам выступать на международных турнирах под собственным флагом. Ранее аналогичное решение приняли международные федерации дзюдо, тхэквондо и водные виды спорта.

