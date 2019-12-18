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ВАДА надеется на возобновление дел против оправданных CAS российских спортсменов

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Все дело в том, что некоторые сообщения были удалены или изменены

ВАДА надеется на возобновление дел против оправданных CAS российских спортсменов
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В ходе исследования базы данных Московской антидопинговой лаборатории были выявлены не только манипуляции с лабораторными образцами, но и подтасовка доказательств, сообщил глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Гюнтер Юнгер. По его информации, была удалена переписка от лица свидетеля защиты российских спортсменов на процессах Международного олимпийского комитета и добавлены данные, компрометирующие главу лаборатории Григория Родченкова.

"Один из экспертов лаборатории был ключевым или важным свидетелем процесса МОК. Однако мы смогли обнаружить, что некоторые из его электронных писем были удалены в сообщениях на форуме. Мы смогли все их восстановить. Также были изменены письма, указывающие на него. Мы смогли восстановить и их", — приводит слова Юнгера сайт немецкого телеканала ARD.

Юнгер надеется, что выводы возглавляемого им отдела приведут к возобновлению производства дел в отношении всех или части оправданных CAS спортсменов, на санкциях против которых перед Играми в Пхёнчхане настаивал МОК.

"Теперь мы отправим отчёт в МОК, сообщив, что важный свидетель защиты российских спортсменов был причастен к сокрытию данных в лаборатории. Думаю, как только появятся новые доказательства, дело может быть вновь открыто", — сказал Юнгер.

Названо и имя свидетеля защиты – Евгений Кудрявцев. В Московской лаборатории он отвечал за получение и хранение образцов в 2012–2017 годах.

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В статье: ВАДА Григорий Родченков бан России в спорте
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