Россия обжалует четырехлетнее отстранение от спорта

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за манипуляции с данными московской лаборатории на четыре года изолировало Россию от международного спорта с лишением права на проведение крупных турниров.

У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был 21 день на подачу апелляции на решение WADA. Как сообщает TACC, на сегодняшнем заседании наблюдательный совет РУСАДА решил воспользоваться правом на апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

"Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении WADA мы приняли решение не соглашаться с этим решением", - говорит глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Россия потеряет право на проведение 9 чемпионатов мира.