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Россия обжалует четырехлетнее отстранение от спорта

Другие виды
(2 голосов)

Страна с государственной системой допинга не согласна с наказанием.

Россия обжалует четырехлетнее отстранение от спорта
Новина українською

В начале декабря Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за манипуляции с данными московской лаборатории на четыре года изолировало Россию от международного спорта с лишением права на проведение крупных турниров.

У Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был 21 день на подачу апелляции на решение WADA. Как сообщает TACC, на сегодняшнем заседании наблюдательный совет РУСАДА решил воспользоваться правом на апелляцию в Спортивном арбитражном суде Лозанны.

"Присутствовал полный кворум, в соответствии с уставом РУСАДА набсовет имеет право принимать решение для рекомендаций общему собранию РУСАДА. В рамках дискуссии по поводу 9 декабря о решении WADA мы приняли решение не соглашаться с этим решением", - говорит глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Россия потеряет право на проведение 9 чемпионатов мира.

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В статье: Допинг WADA бан России в спорте
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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
19.12.2019 в 17:06
выфсёврёте! эторуссофобскийзаговор!
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