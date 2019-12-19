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Россия подаст апелляцию на решение WADA

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Об этом сообщил председатель наблюдательного совета РУСАДА

Россия подаст апелляцию на решение WADA
Новина українською

Россия приняла решение обжаловать вердикт всемирного антидопингового агентства (WADA) о признании российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу. Об заявил председатель наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев:

"Набсовет имеет право дать рекомендации общему собранию РУСАДА. Мы приняли решение не соглашаться с этим решением WADA. Есть определенные разногласия в подходах, но мы находимся в контакте со всеми организациями, в том числе с WADA. Мы рассчитываем, что Россия останется в экосистеме спорта. Не согласен с решением исполкома Всемирного антидопингового агентства, так как коллективное наказание нельзя применять к чистым спортсменам.

Может ли Олимпийский комитет (ОКР) подать апелляцию на заключение WADA? ОКР, а также Паралимпийский комитет или частные лица, которые были подвержены решению WADA, могут выступать в споре как третьи лица".

Напомним, несмотря на столь жесткие меры, WADA все же разрешила российским атлетам выступать под нейтральным флагом.

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В статье: WADA РУСАДА
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Источник:
XSport.ua
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