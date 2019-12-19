Стал известен победитель турнира Red Bull R1v1r Runes

На LAN-финале в Киев Киберспорт Арене определился лучший украинский игрок Dota 2 в моде Red Bull R1v1r Runes. Победители квалификационных турниров соревновались за первое место, которое давало возможность улететь на встречу с Себом из всемирноизвестной команды OG.

Финал Red Bull R1v1r Runes оказался эмоциональным и ярким, а решающий матч между Horman777 и Belony стал самым драматичным моментом всего турнира.

Владислав Horman777 Горман не проиграл ни одной карты в течение всего турнира, но уже в первом раунде гранд финала уступил Егору Belony Довгому. Матч за первое место длился до трех побед, поэтому у Horman777 была возможность отыграться - и он это сделал! Horman777 выиграл три следующих карты и стал главным победителем турнира.

Именно Horman777 отправится на встречу с Себастьяном Сeb Дебсом

На гранд финале прошли также конкурсы и любительские турниры среди зрителей. Лучшим в моде Red Bull R1v1r Runes среди зрителей стал Максим Бовкун, а турнир Dota Underlords выиграл Иван Вовк.

Red Bull R1v1r Runes - это турнир нового формата для поклонников Dota 2, которые хотят попробовать свои силы в одиночку. Лучшие игроки Украины по итогам 8-ми отборочных онлайн-турниров, проходивших в ноябре-декабре 2019 году, встретились на LAN-финале в Киеве, а победитель получил право поехать на встречу и тренировку с игроком всемирно известной команды OG.