Барком-Кажаны в сухую победил ПАОК и вышел в 1/8 Кубка ЕКВ

Львовский "Барком-Кажаны" в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ, совершил нереальный камбэк и прошел в 1/8 розыгрыша турнира. Стоит отметить, что первый матч они проиграли. Львовяне не оставили сопернику и шанса, выиграв три партии подряд.

Юрий Томин записал на свой счет 22 очка и стал самым результативным игроком украинского клуба.

Свой следующий матч наша команда проведет против Hypo Tirol Alpenvolleys Haching.

Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Ответный матч.

ПАОК — "Барком-Кажаны" 0:3 (22:25, 21:25, 23:25)