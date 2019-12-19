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Барком-Кажаны в сухую победил ПАОК и вышел в 1/8 Кубка ЕКВ
Украинская команда показала великолепную игру
Львовский "Барком-Кажаны" в ответном матче 1/16 финала Кубка ЕКВ, совершил нереальный камбэк и прошел в 1/8 розыгрыша турнира. Стоит отметить, что первый матч они проиграли. Львовяне не оставили сопернику и шанса, выиграв три партии подряд.
Юрий Томин записал на свой счет 22 очка и стал самым результативным игроком украинского клуба.
Свой следующий матч наша команда проведет против Hypo Tirol Alpenvolleys Haching.
Кубок ЕКВ. 1/16 финала. Ответный матч.
ПАОК — "Барком-Кажаны" 0:3 (22:25, 21:25, 23:25)
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