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Жан Беленюк: Обычно, я тренируюсь по два часа в день

Другие виды
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Комментарий украинского спортсмена

Жан Беленюк: Обычно, я тренируюсь по два часа в день
UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в борьбе греко-римского стиля и народный депутат Украины Жан Беленюк рассказал о подробностях подготовки к летним Олимпийским играм 2020 году в Токио. Его слова цитирует НВ:

- "Обычно я тренируюсь по 2 часа в день. На пленарной неделе пытаюсь вместить тренировки между утренним и вечерним заседаниями.

Я 20 лет иду к цели победить на Олимпиаде. Она будет в августе, как у депутата у меня есть 45 дней законного отпуска для подготовки.

- Если вы в финальном поединке сойдетесь с русским (Чакветадзе), то за этим будет следить вся страна. Для вас это дополнительный стресс?

- Если учитывать, что мой соперник - этнический грузин, а также отношения России и Грузии, то для меня главная задача - победить в поединке, я не отвлекаюсь на другое", - сказал Беленюк.

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В статье: Жан Беленюк
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