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Россия не согласна с решением ВАДА и подаст апелляцию

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Об этом рассказал президент Олимпийского комитета России

Россия не согласна с решением ВАДА и подаст апелляцию
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что общее собрание членов Российского антидопингового агентства приняло рекомендации наблюдательного совета РУСАДА не соглашаться с решением исполкома ВАДА.

Напомним, 9 декабря исполком ВАДА проголосовал за отстранение России от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"Общее собрание приняло решение не согласиться с решением ВАДА и поручить главе РУСАДА Юрию Ганусу к 27 декабря отправить решение о несогласии, утвердить швейцарскую юридическую компанию Schellenberg Wittmer. Поручить до 27 декабря оформить полномочия и доверенности для представления РУСАДА в CAS", — цитирует Позднякова РИА "Новости".

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В статье: РУСАДА
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