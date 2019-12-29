Шахматы. Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду, сестры Музычук в ТОП 10

Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду, который проходил на днях в Москве. В 15 партиях он набрал 11,5 баллов. Серебряная награда у Алиреза Фиружа, бронза у американца Хикару Накамуры.

Среди украинцев лучшим стал Антон Коробов, который занял 9 место. Еще один наш представитель Александр Зубов занял пятьдесят второе место.

Среди женщин победу на турнире одержала китаянка Леи Тинцзе, вторая представительница Индии Хампи Конеру, бронза у шахматистки из Турции Екатерины Аталик.

Украинки Анна и Мария Музычук заняли 6 и 7 места соответственно, набрав по 8,5 баллов.