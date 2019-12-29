Талантливый человек талантлив во всем: Марина Бех-Романчук показала лыжное мастерство. Видео

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими фанатами в Instagram видео с отдыха в Буковеле. Спортсменка мастерски овладела лыжным ходом.

Напомним, что ранее Марина поддержала своего мужа после неудачи на Чемпионате Европы.