Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Талантливый человек талантлив во всем: Марина Бех-Романчук показала лыжное мастерство. Видео
Настоящий мастер спуска
Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими фанатами в Instagram видео с отдыха в Буковеле. Спортсменка мастерски овладела лыжным ходом.
Напомним, что ранее Марина поддержала своего мужа после неудачи на Чемпионате Европы.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...