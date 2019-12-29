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Талантливый человек талантлив во всем: Марина Бех-Романчук показала лыжное мастерство. Видео

Другие виды
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Настоящий мастер спуска

Талантливый человек талантлив во всем: Марина Бех-Романчук показала лыжное мастерство. Видео
UA-Футбол
Новина українською

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук поделилась со своими фанатами в Instagram видео с отдыха в Буковеле. Спортсменка мастерски овладела лыжным ходом.

Напомним, что ранее Марина поддержала своего мужа после неудачи на Чемпионате Европы.

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В статье: Марина Бех-Романчук
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