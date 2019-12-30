  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Чемпион мира по шахматам объявил бойкот сборной Украины
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чемпион мира по шахматам объявил бойкот сборной Украины

Другие виды
(1 голосов)

Руслан Пономарев приостановил выступления за национальную команду.

Чемпион мира по шахматам объявил бойкот сборной Украины
Новина українською

На прошлой неделе украинский гроссмейстер Павел Эльянов сообщил об уходе из сборной Украины по причине игнорирования Федерацией шахмат Украины просьбы о смене главного тренера.

Пономарев решил последовать примеру Эльянова, о чем написал на своей странице в Твиттере.

"Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками.

В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и покинуть федерацию".

Руслан Пономарев в 2002 году в возрасте 18 лет стал самым молодым чемпионом шахмат по версии ФИДЕ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Пономарев сборная Украины по шахматам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...