Чемпион мира по шахматам объявил бойкот сборной Украины

На прошлой неделе украинский гроссмейстер Павел Эльянов сообщил об уходе из сборной Украины по причине игнорирования Федерацией шахмат Украины просьбы о смене главного тренера.

Пономарев решил последовать примеру Эльянова, о чем написал на своей странице в Твиттере.

"Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками.

В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и покинуть федерацию".

Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию. — Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 28 декабря 2019 г.

Руслан Пономарев в 2002 году в возрасте 18 лет стал самым молодым чемпионом шахмат по версии ФИДЕ.