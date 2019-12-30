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Чемпион мира по шахматам объявил бойкот сборной Украины
Руслан Пономарев приостановил выступления за национальную команду.
На прошлой неделе украинский гроссмейстер Павел Эльянов сообщил об уходе из сборной Украины по причине игнорирования Федерацией шахмат Украины просьбы о смене главного тренера.
Пономарев решил последовать примеру Эльянова, о чем написал на своей странице в Твиттере.
"Похоже, что Федерация шахмат Украины никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками.
В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Эльянова и покинуть федерацию".
Похоже, что ФШУ никак не собирается реагировать или даже общаться с игроками. В такой ситуации ничего не остается, как последовать примеру Павла Эльянова и покинуть федерацию.— Ruslan Ponomariov (@Ponomariov) 28 декабря 2019 г.
Руслан Пономарев в 2002 году в возрасте 18 лет стал самым молодым чемпионом шахмат по версии ФИДЕ.