Во время одного из матчей NFL игрок ударил шлемом судью

В очередном матче NFL (американский футбол) произошёл интересный инцидент.

После окончания матча "Цинциннати Бенгалс" — "Кливленд Браунс" игрок хозяев Джо Мэйн Миксон ударил судью. Правда, всё произошло случайно. Миксон праздновал победу своей команды, активно размахивая шлемом. В итоге он угодил шлемом в нижнюю часть спины одному из судей. Арбитр от такого неожиданного удара оказался на газоне. Миксон просто скосил судью точным ударом.

Игрок тут же принёс извинения судье. Арбитр посмеялся над произошедшим. По всей видимости, он не получил серьёзных травм. Произошедшее, естественно, вызвало бурную реакцию на трибунах.