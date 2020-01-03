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Харлан в рекордный раз признана спортсменкой месяца в Украине

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НОК Украины назвал главную героиню декабря.

Харлан в рекордный раз признана спортсменкой месяца в Украине
Новина українською

Спортсменкой последнего месяца 2019 года по версии Национального олимпийского комитета стала Ольга Харлан, на счету которой победа на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити и первая позиция в общем зачете Кубка мира.

Тренером месяца стал личный наставник Харлан Юрий Марченко.

Харлан стала 12-кратной обладательницей награды от НОК и обошла олимпийского чемпиона по гимнастике Олега Верняева, у которого 11 статуэток.

Ранее UA-Футбол включил Ольгу Харлан в список главных героинь года.

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В статье: Ольга Харлан НОК Украины
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