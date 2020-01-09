Евро-2020. Сборная Беларуси обыграла Сербию, Германия легко справилась с Нидерландами

Сборная Белоруссии по гандболу переиграла Сербию, а Германия легко взяла верх над Нидерландами. Обе победы можно назвать заслуженными и прогнозированными.

Напомним, что сегодня будет сыграно еще два матча. Между собой сыграют Испания и Латвия, а также Хорватия и Черногория.

Стоит отметить, что впервые в континентальном первенстве принимают участие 24 команды, разбитые на шесть групп.

1-й тур

Группа А

Белоруссия – Сербия – 35:30 (16:15, 19:15)

Группа С

Германия – Нидерланды – 34:23 (15:13, 19:10)