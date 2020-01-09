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Евро-2020. Испания уничтожила Латвию, Хорватия совершила камбэк в матче с Черногорией

Другие виды
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Стоит отметить великолепную игру хорватов

Евро-2020. Испания уничтожила Латвию, Хорватия совершила камбэк в матче с Черногорией
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В четверг, 9 января сборная Испании по гандболу играла против Латвии.

Первыми забросили латыши и смогли увеличить отрыв от номинальных хозяев до 3 мячей. Спустя некоторое время испанцы смогли не только сравнять счет, но и выйти вперед. До конца первого тайма сюрпризов не произошло и команды ушли на перерыв со счетом 14:11. С началом второго тайма испанцы продолжали доминировать и в результате выиграли матч.

Чемпионат Европы

Предварительный раунд

Група С

Испания - Латвия 33:22 (14:11)

В паралельном матче играли сборные Хорватии и Черногории. В этом матче сильнее оказались хорваты.

Матч начался очень живо и команды по очереди вели в счете, под занавес первой половины встречи черногорцы все-таки сумели сохранить лидерство. Во втором тайме Хорватия показала намного лучшую игру и смогла совершить камбэк.

Группа А

Хорватия - Черногория 27:21 (12:13)

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В статье: чемпионат Европы-2020 по гандболу
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