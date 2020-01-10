Украина впервые за 10 лет стартует на гандбольном Евро. Что об этом нужно знать

Мужская сборная Украины по гандболу сегодня в 21:30 по Киеву на арене «Wiener Stadthalle» в Вене в матче с Северной Македонией стартует на Евро-2020. Это первый статусный матч для «сине-желтых» с января 2010 года, когда на чемпионате Европы в Австрии сборная в группе с Хорватией, Норвегией и Россией с тремя поражениями вернулась на родину в статусе худшей команды турнира.

Как прошли квалификацию?

Отборочный турнир на гандбольном Евро еще более лояльный, чем в футболе. Грубо говоря – сложнее не попасть в финальную стадию, чем не пройти квалификацию.

Австрия, Норвегия и Швеция автоматически квалифицировались на чемпионат Европы в качестве хозяев, а Испания стала полноценным участником турнира сразу после триумфа в 2018 году в Хорватии. Оставшиеся 20 путевок разыгрывали 32 команды, разделенных на 8 групп.

Украина в квартете с Данией, Черногорией и Фарерами выполнила обязательную программу из двух побед над островитянами и взяла два очка в Сумах против Черногории. Этого не хватило для прямого выхода на Евро-2020, но оказалось достаточно для попадания в топ-4 лучших команд, которые в квалификации заняли третьи места.

Нас вытащила стабильность – ни одно из трех поражений не было разгромным (максимум 6 мячей), в то время как конкурирующий Израиль дважды был избит Германией (21:37 и 25:40). К счастью, в группе Украины такого монстра не нашлось.

Как готовились к Евро-2020?

В расширенном составе «сине-желтые» впервые собрались в конце октября на базе в Конча-Заспе. Задерживаться в Украине подопечные Бебешко не стали и улетели в Тунис на два контрольных матч против местной сборной. Действующий чемпион Африки дважды был сильнее (25:20 и 29:27), но второй матч был проигран Украиной только в концовке с нереализованным пенальти и упущенным преимуществом в пять мячей.

Контрольный новогодний турнир в Швейцарии после 9-дневных сборов в Южном оптимизма не прибавил – на Yellow cup Украина потерпела три поражения c суммарной разницей «-15».

Показательно, что обидчиками «сине-желтых» стали Швейцария, пропустившая семь подряд чемпионатов Европы, и Нидерланды, которые в этом году дебютируют в финальной стадии Евро. За считанные дни до старта на чемпионате Европы мы были слабее сборных, на бумаге не претендующих на плей-офф.

Кто сыграет на чемпионате Европы?

К сожалению, без кадровых потерь не обошлось. И потери очень весомые.

Лидер французского Шартра и главный ветеран команды Сергей Онуфриенко, на счету которого 15 мячей в квалификации, не вошел в состав сборной из-за травмы паха. Помимо ключевого правого полусреднего на Евро не выступит и Владислав Донцов – у игрока Мотора на январь запланирована операция.

Главный сюрприз заявки – 21-летний дебютант из ZTR Владислав Залевский, который в этом сезоне с 39 мячами входит в топ-30 лучших бомбардиров украинской Суперлиги.

Состав сборной Украины на Евро-2020:

Вратари: Антон Терехов (Погонь Щецин, Польша), Антон Деревянкин (ZTR), Геннадий Комок (Мотор).

Полевые игроки: Евгений Буйненко (Ошорази FKSE, Венгрия), Андрей Акименко (ZTR), Александр Шевелев (Еврофарм Работник, Македония), Захар Денисов (Мотор), Владислав Залевский (ZTR), Дмитрий Дорощук (Мотор), Александр Тильте (ZTR), Дмитрий Горига (Погонь-Щецин, Польша), Артем Козакевич (Мотор), Евгений Жук (Пермские Медведи, Россия), Роман Чичикало (Заглембе Любин, Польша), Павел Гурковский (Мотор), Станислав Жуков (Мотор), Владислав Остроушко (Еврофарм Работник, Македония), Дмитрий Ильченко (ZTR).

В случае травм на чемпионат Европы могут быть довызваны Юрий Кубатко, Владислав Паровинчак и Александр Кириленко.

Так что с шансами на выход в основной раунд?

Жребий группового этапа к сборной Украины был лояльным. В группе С за две путевки в плей-офф «сине-желтые» поспорят с Австрией, Северной Македонией и Чехией. В нашей группе нет грандов, но присутствуют крепкие середняки и темная лошадка с важным козырем.

На бумаге в фавориты нашего квартета просятся Чехия и Северная Македония. Чехи на последнем чемпионате Европы заняли рекордное в истории шестое место, а македонцы свою силу показали в квалификации, набрав 9 из 12 очков в группе с Исландией, Турцией и Грецией.

За Австрию будут домашние трибуны – и это может стать проблемой для остальных участников группы. 10 лет назад австрийцы единолично принимали чемпионат Европы – и тогда в последний момент им удалось выйти во второй групповой раунд.

Что по личным встречам? С Северной Македонией и Чехией Украина играла в отборе на Евро-2018 (21:27, 27:27 и 23:26, 32:25 соответственно). Знакомство с Австрией произойдет непосредственно на чемпионате Европы.

Да, эксперты и букмекеры единодушно называют Украину аутсайдером группы. Но еще свеж в памяти пример волейболистов, в которых в прошлом году перед чемпионатом Европы также особо не верили. Та история закончилась хэппи-эндом – очень хочется, чтобы подобные эмоций пережили и гандболисты.

Где смотреть?

Все матчи сборной Украины на чемпионате Европы в прямом эфире покажут телеканалы UA:Перший и Спорт 1.

10 января, 21:30: Северная Македония – Украина;

12 января, 19:15: Австрия – Украина;

14 января, 21:30: Украина – Чехия.