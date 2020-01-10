  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. UA:Перший не покажет матчи гандбольного Евро-2020
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

UA:Перший не покажет матчи гандбольного Евро-2020

Другие виды
(1 голосов)

Причина неизвестна.

UA:Перший не покажет матчи гандбольного Евро-2020
Новина українською

Федерация гандбола Украины на странице в Facebook официально сообщила, что UA:Перший не будет транслировать поединки чемпионата Европы по гандболу. Причины не уточняются.

Таким образом, единственным транслятором Евро-2020 стал телеканал Спорт 1.

Также матчи чемпионата Европы можно смотреть на сайте Европейской федерации гандбола.

Сборная Украины свой первый матч на турнире проведет сегодня – в 21:30 по киевскому времени команда Сергея Бебешко сыграет с Северной Македонией.

Ранее UA-Футбол анонсировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы-2020 по гандболу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...