UA:Перший не покажет матчи гандбольного Евро-2020

Федерация гандбола Украины на странице в Facebook официально сообщила, что UA:Перший не будет транслировать поединки чемпионата Европы по гандболу. Причины не уточняются.

Таким образом, единственным транслятором Евро-2020 стал телеканал Спорт 1.

Также матчи чемпионата Европы можно смотреть на сайте Европейской федерации гандбола.

Сборная Украины свой первый матч на турнире проведет сегодня – в 21:30 по киевскому времени команда Сергея Бебешко сыграет с Северной Македонией.

Ранее UA-Футбол анонсировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы.