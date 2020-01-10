Гениальный бомбардир-ветеран обыграл сборную Украины. Северная Македония - Украина 26:25 (13:10)

Только в шестой раз сборная Украины принимает участие в финальной части европейского первенства. Предыдущие выходы были связаны еще с такими звездами как Юрий Костецкий, Сергей Билык, Виталий Нат, Сергей Шельменко, Вячеслав Дочман и Олег Великий. Но даже подняться выше 11-12 места нам не удавалось, преимущественно проигрывали все матчи. Сейчас же выход во второй раунд – задача более сложная, чем когда-то была, из каждого квартета дальше идут две сборные (ранее три). Однако цель нашей команды – именно выход в следующий круг. Пусть сейчас очень громких имен у нас нет, однако по возрасту команда выглядит хорошо, хватает хороших игроков и из родного чемпионата, и из-за рубежа, ну а тренер Сергей Бебешко – не только легенда как игрок (олимпийский чемпион 1992-го), но и имеет серьезный авторитет как наставник, плодотворно работал в Испании и Беларуси.

Для того, чтобы выступление на Евро-2020 было успешным, наши ребята обязательно должны были побеждать в стартовом матче. Сборная Северной Македонии – слабейшая команда в нашем квартете. Клубные достижения "Вардара" (две Лиги чемпионов за последние три года) не коррелируются с уровнем тамошнего гандбола, ведь их основа – легионеры. В составе есть авторитетный Деян Манасков, выступающий за очень сильный венгерский "Веспрем", однако он "краёк", а такие игроки традиционно не являются системообразующими. Есть еще и легендарный Кирилл Лазаров, бомбардир от Бога. Но ему уже 39 лет и в этом сезоне повреждения постоянно донимали его.

И все же в игре все пошло от начала кувырком: старик Лазаров работал при фантастической поддержке всей команды, голкипер Митревски (школа всегда высоко поднятых рук!) поймал кураж, чему способствовали и авантюрные броски украинцев. Все пошло в плохое русло. 6-10 в середине первого тайма с удалением Дорощука было дном, от которого нужно было оттолкнуться. Не удалось, а дальше уже и судьи немного не нам свистели и Талевси разыгрался, все пошло не так как надо было нам.

Украина еще хорошо поборолась, и Лазаров сумел очень удачно сыграть как ассистент, вратарь (ничем не выдающийся априори) выдал фантастические сейвы в решающие минуты. Украинцы же спешили и суетились. Они не так плохо играли, как феноменально портили моменты.

Впереди матчи с Австрией и Чехией. В теории – оба с шансами, но следующий – против одного из хозяев чемпионата в Вене, где находится штаб-квартира Европейской Гандбольной федерации. Могут ли они там проиграть? Если же честно – даже не в этом дело, они растут и имеют звезду, которая со временем может быть мировым доминантом, это сын украинского голкипера Сергея Билыка Николай. Нам нужно совершить чудо, чтобы пройти дальше. Другие варианты не пройдут.

И напоследок немного о регламенте соревнований.

В случае равенства очков у двух или более команд по итогам предварительного или основного раунда, для распределения мест по указанной последовательности сравниваются дополнительные показатели:

очки, набранные во встречах этих команд;

разница мячей, заброшенных и пропущенных в этих встречах;

количество мячей, заброшенных в этих встречах;

разница мячей, заброшенных и пропущенных во всех матчах раунда;

количество мячей, заброшенных во всех матчах раунда.

В финальной стадии в случае ничейного результата двух таймов назначаются два пятиминутные экстра-таймы. Если они не определят победителя – еще один тайм. В случае равного счета и после него назначается серия послематчевых семиметровых бросков.

В течение турнира команда в любой день может заменить любого заявленного игрока на другого гандболиста из числа включенных в официальный расширенный список 28 игроков (составленный до 5-го декабря 2019-го года). Две такие замены можно сделать в предварительном раунде, две в основном и еще две – в финальном. Таким образом, максимальное количество замен в течение всего турнира – шесть. При этом замененный игрок может быть возвращен в заявку, но только в рамках упомянутого лимита – две замены в каждом из раундов.

А во втором этапе соревнований квалификации 12 команд будут разыгрывать, в частности, путевки в квалификацию на Олимпиаду 2020 в Токио. Благодаря тому, что Чемпионат Мира 2019 выиграла сборная Дании, Европа может делегировать в Японию даже восемь команд. Шанс будет даже у 10-й команды из Евро-2020. Поэтому бороться есть за что!