Гандбол. Тренер сборной Украины: Это была хорошая игра, мы бились до конца

Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко прокомментировал выступление своих подопечных на старте Чемпионата Европы в игре против команды Северной Македонии. Его слова цитирует EHF:

"Это была хорошая игра и по итогам мы заслуживали хотя бы одного очка. В конце концов у нас молодая команда и мы не имеем должного опыта. Но мы бились до конца и голкипер соперников сделал несколько невероятных сейвов" - сказал он.

Напомним, что сборная Украины минимально уступила Македонии в первом матче Евро 2020.