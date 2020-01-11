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Гандбол. Тренер сборной Украины: Это была хорошая игра, мы бились до конца
Комментарий наставника желто-блакитных
Главный тренер сборной Украины по гандболу Сергей Бебешко прокомментировал выступление своих подопечных на старте Чемпионата Европы в игре против команды Северной Македонии. Его слова цитирует EHF:
"Это была хорошая игра и по итогам мы заслуживали хотя бы одного очка. В конце концов у нас молодая команда и мы не имеем должного опыта. Но мы бились до конца и голкипер соперников сделал несколько невероятных сейвов" - сказал он.
Напомним, что сборная Украины минимально уступила Македонии в первом матче Евро 2020.
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