На ралли Даккар погиб португальский вице-чемпион Паул Гонсалвеш

Португальский мотогонщик, вице чемпион "Дакар" 2015 Паул Гонсалвеш погиб сегодня на дистанции гонки. Он упал с мотоцикла на 276-м километре дистанции.

Как сообщает пресс служба соревнований, медики в течение 10 минут прибыли на место трагедии, но ничего поделать уже не смогли. За несколько часов в одной из больниц Саудовской Аравии врачи констатировали смерть спортсмена.

Гонсалвеш тринадцатый раз принимал участие в "Дакар" начиная с 2006 года. Четыре раза он финишировал в ТОП 10, а в 2015 году стал вице-чемпионом.