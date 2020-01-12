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На ралли Даккар погиб португальский вице-чемпион Паул Гонсалвеш

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Трагедия на дистанции

На ралли Даккар погиб португальский вице-чемпион Паул Гонсалвеш
UA-Футбол
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Португальский мотогонщик, вице чемпион "Дакар" 2015 Паул Гонсалвеш погиб сегодня на дистанции гонки. Он упал с мотоцикла на 276-м километре дистанции.

Как сообщает пресс служба соревнований, медики в течение 10 минут прибыли на место трагедии, но ничего поделать уже не смогли. За несколько часов в одной из больниц Саудовской Аравии врачи констатировали смерть спортсмена.

Гонсалвеш тринадцатый раз принимал участие в "Дакар" начиная с 2006 года. Четыре раза он финишировал в ТОП 10, а в 2015 году стал вице-чемпионом.

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В статье: Дакар
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