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Харлан заколола россиянку и выиграла Гран-при Монреаля
Ольга Харлан начала год с большой победы.
На Гран-при Канады Харлан стартовала уверенной победой над француженкой Сарой Бальзель (15:7). Полуфинальный бой дался Ольге сложнее – китаянку Шао Яки олимпийская чемпионка Пекина добила решающим выпадом при счете 14:14.
В финале Харлан была на голову сильнее россиянки Ольги Никитиной – 15:7.
Финальный бой Ольги Харлан в Монреале (начало на 1:41.00)
Ранее UA-Футбол сообщал, что Ольга Харлан в рекордный раз стала спортсменкой месяца по версии НОК Украины.
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