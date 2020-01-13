Харлан заколола россиянку и выиграла Гран-при Монреаля

На Гран-при Канады Харлан стартовала уверенной победой над француженкой Сарой Бальзель (15:7). Полуфинальный бой дался Ольге сложнее – китаянку Шао Яки олимпийская чемпионка Пекина добила решающим выпадом при счете 14:14.

В финале Харлан была на голову сильнее россиянки Ольги Никитиной – 15:7.

Финальный бой Ольги Харлан в Монреале (начало на 1:41.00)

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ольга Харлан в рекордный раз стала спортсменкой месяца по версии НОК Украины.