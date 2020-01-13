  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан заколола россиянку и выиграла Гран-при Монреаля
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан заколола россиянку и выиграла Гран-при Монреаля

Другие виды
(1 голосов)

Ольга Харлан начала год с большой победы.

Харлан заколола россиянку и выиграла Гран-при Монреаля
Новина українською

На Гран-при Канады Харлан стартовала уверенной победой над француженкой Сарой Бальзель (15:7). Полуфинальный бой дался Ольге сложнее – китаянку Шао Яки олимпийская чемпионка Пекина добила решающим выпадом при счете 14:14.

В финале Харлан была на голову сильнее россиянки Ольги Никитиной – 15:7.

Финальный бой Ольги Харлан в Монреале (начало на 1:41.00)

Ранее UA-Футбол сообщал, что Ольга Харлан в рекордный раз стала спортсменкой месяца по версии НОК Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан Кубок мира по фехтованию
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...