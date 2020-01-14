Украина сохраняет шансы на выход плей-офф Евро-2020

Украинские гандболисты впервые с 2010 года выступают в основной стадии чемпионата Европы, но пока на счету «сине-желтых» нет ни одного набранного очка. Первый матч с Северной Македонией был проигран на последней секунде (25:26), а в поединке с австрийцами Украина провалила концовку (30:34).

Для выхода в плей-офф Евро-2020 сборной Украины в сегодняшнем матче против Чехии нужно побеждать с разницей в два мяча и больше, а также рассчитывать на победу Австрии над Северной Македонией.

Матч Австрия – Северная Македония начнется в 19:15 по киевскому времени. Поединок Украины стартует в 21:30.

Отметим, что досрочно в плей-офф чемпионата Европы пробились команды Хорватии, Беларуси, Испании, Германии, Исландии, Норвегии и Португалии.