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Украинский пловец добыл серебро на FINA Champions Series
От первого места его отделили 2 сотых секунды
Украинский пловец Андрей Говоров стал серебряным призером престижных соревнований FINA Champions Series.
На первом этапе в Шэньчжэне (Китай) он преодолел дистанцию 50 метров баттерфляем за 23.30. Быстрее украинца оказался лишь бразилец Николас Сантос – 23.28. Их разделили 2 сотых секунды.
Позади Говоров оставил обладателя лучшего результата сезона (22.84) Олега Костина из России – 23.42.
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Источник:XSport.ua
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