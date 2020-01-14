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Украинский пловец добыл серебро на FINA Champions Series

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От первого места его отделили 2 сотых секунды

Украинский пловец добыл серебро на FINA Champions Series
Новина українською

Украинский пловец Андрей Говоров стал серебряным призером престижных соревнований FINA Champions Series.

На первом этапе в Шэньчжэне (Китай) он преодолел дистанцию 50 метров баттерфляем за 23.30. Быстрее украинца оказался лишь бразилец Николас Сантос – 23.28. Их разделили 2 сотых секунды.

Позади Говоров оставил обладателя лучшего результата сезона (22.84) Олега Костина из России – 23.42.

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В статье: Андрей Говоров
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Источник:
XSport.ua
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