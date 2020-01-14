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Евро-2020. Австрия подарила шанс сборной Украины на выход из группы

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Теперь все зависит от подопечных Сергея Бебешко

Евро-2020. Австрия подарила шанс сборной Украины на выход из группы
Новина українською

Сборная Австрии обыграла Северную Македонию в матче третьего тура группового раунда Евро-2020.

Теперь сборной Украины, чтобы занять второе место в группе, нужно побеждать чехов с разницей в два мяча минимум. Тогда все будет считаться по разнице мячей между этими тремя командами, на втором месте окажется сборная Украины.

Чемпионат Европы. Групповой раунд

Австрия – Северная Македония – 32:28 (18:12)

Евро-2020. Австрия подарила шанс сборной Украины на выход из группы - изображение 1

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В статье: Северная Македония Сборная Австрии
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