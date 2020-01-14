Евро-2020. Австрия подарила шанс сборной Украины на выход из группы

Сборная Австрии обыграла Северную Македонию в матче третьего тура группового раунда Евро-2020.

Теперь сборной Украины, чтобы занять второе место в группе, нужно побеждать чехов с разницей в два мяча минимум. Тогда все будет считаться по разнице мячей между этими тремя командами, на втором месте окажется сборная Украины.

Чемпионат Европы. Групповой раунд

Австрия – Северная Македония – 32:28 (18:12)