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Евро-2020. Австрия подарила шанс сборной Украины на выход из группы
Теперь все зависит от подопечных Сергея Бебешко
Сборная Австрии обыграла Северную Македонию в матче третьего тура группового раунда Евро-2020.
Теперь сборной Украины, чтобы занять второе место в группе, нужно побеждать чехов с разницей в два мяча минимум. Тогда все будет считаться по разнице мячей между этими тремя командами, на втором месте окажется сборная Украины.
Чемпионат Европы. Групповой раунд
Австрия – Северная Македония – 32:28 (18:12)
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