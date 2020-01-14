Евро-2020. Сборная Украины проиграла Чехии и завершила групповой этап на четвертом месте

Во вторник, 14 января сборная Украины проиграла Чехии в рамках группового этапа Евро-2020. Наша сборная имела все шансы на выход из группы, для этого ей нужно было обыграть противников с разницей в два мяча, но к сожелению им этого не удалось сделать.

С самого начала матча подопечные Сергея Бебешко пытались навязать свою игру, но чехи хорошо защищались и в результате сборная Украины смогла выиграть тайм с разницей в один мяч.

Во второй половине встречи соперники продолжили вести равную борьбу. В средине тайма украинцы начали понемногу сбавлять и отдавать инициативу сопернику. Под занавес матча сборная Чехии начала создавать больше моментов и разница мячей доходила до +5 в их пользу. В результате Украина смогла сократить отрыв от соперника до 4 мячей и проиграла матч.