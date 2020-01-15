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Тренер сборной Украины: Нам не хватило реализации

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Сергей Бебешко прокомментировал вылет Украины с Евро-2020.

Тренер сборной Украины: Нам не хватило реализации
Новина українською

Украинцы в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 19:23 проиграли Чехии и не смогли выйти в основной раунд турнира.

Bella Ciao. Украина попрощалась с гандбольным первенством континента

"Поздравляю соперников с хорошей игрой и выходом в следующий раунд. Хочу поблагодарить игроков, которые сегодня сражались и хотели победить. Сегодня команда была готова морально, физически, но не хватило опять же реализации, поэтому мы завершаем наше выступление на чемпионате Европы.

На мой взгляд, для первого раза – неплохо. Результат, который мы показали, возможно, кого-то не удовлетворяет и все же я благодарю команду и благодарю болельщиков, которые нас поддерживали. Надеюсь, мы не в последний раз на чемпионате Европы", – цитирует Бебешко официальный сайт Федерации гандбола Украины.

сборной Украины без побед Евро-2020 завершили команды Польши, Боснии и Герцеговины, Латвии и Сербии. Сегодня к этой компании присоединится худший в паре Дания – Россия.

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В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
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