Тренер сборной Украины: Нам не хватило реализации

Украинцы в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 19:23 проиграли Чехии и не смогли выйти в основной раунд турнира.

Bella Ciao. Украина попрощалась с гандбольным первенством континента

"Поздравляю соперников с хорошей игрой и выходом в следующий раунд. Хочу поблагодарить игроков, которые сегодня сражались и хотели победить. Сегодня команда была готова морально, физически, но не хватило опять же реализации, поэтому мы завершаем наше выступление на чемпионате Европы.

На мой взгляд, для первого раза – неплохо. Результат, который мы показали, возможно, кого-то не удовлетворяет и все же я благодарю команду и благодарю болельщиков, которые нас поддерживали. Надеюсь, мы не в последний раз на чемпионате Европы", – цитирует Бебешко официальный сайт Федерации гандбола Украины.

сборной Украины без побед Евро-2020 завершили команды Польши, Боснии и Герцеговины, Латвии и Сербии. Сегодня к этой компании присоединится худший в паре Дания – Россия.