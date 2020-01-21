Букмекерская компания 1xBet стала титульным партнером Natus Vincere

NAVI и 1xBet подписали спонсорское соглашение, по которому одна из ведущих букмекерских компаний мира стала титульным партнером знаменитой киберспортивной организации. Договор о сотрудничестве рассчитан минимум на год.

Соглашение предусматривает поддержку со стороны 1xBet в отношении команд NAVI в различных киберспортивных дисциплинах, среди которых Dota 2, CS:GO и другие популярные игры. 1xBet и NAVI планируют провести ряд мощных активностей и кампаний.

БК 1xBet – международная игровая и технологическая компания с более чем 12-летним опытом работы в своей отрасли и офисами в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Ранее компания заключила соглашения с рядом известных партнеров, в том числе испанской Ла Лигой, итальянской Серией А и каталонским футбольным клубом «Барселона».

Стороны уверены в том, что сотрудничество будет эффективным, учитывая потенциал обоих брендов.

Евгений Золотарёв, CEO NATUS VINCERE

«Если бы мне еще совсем недавно сказали, что NAVI будет работать с 1xBet – одной из крупнейших беттинговых компаний в мире, партнёром такого знакового клуба как FC Barcelona – я бы не поверил. Сейчас же это стало реальностью и партнёрство Natus Vincere и 1xBet нас невероятно вдохновляет. Добро пожаловать в #NAVINATION!».

Представитель 1xBet

«1xBet не первый год уделяет особое внимание поддержке киберспорта, который является одной из наиболее быстро развивающихся сфер ставок. Соревнования в различных дисциплинах ежедневно привлекают внимание сотен тысяч болельщиков со всего мира.

Нам очень нравится такая динамика интереса, потому 1xBet и привлекла идея сотрудничества с киберспортивной организацией, известной во всем мире. Полное название команды Natus Vincere означает «рождён побеждать». Это идеально описывает нашу аудиторию - игроков, которые каждый день делают ставки на ставки на киберспорт спорта на 1xBet».

Про 1xBet

БК 1xBet – ведущая международная игровая и технологическая компания с более чем 12-летним опытом работы в своей отрасли. Это одна из самых быстроразвивающихся компаний в беттинг-индустрии, имеющая офисы в Европе, Азии и Латинской Америке.

1xBet предлагает своим клиентам наибольшее количество событий в линии по киберспорту, как до матча, так и в лайв-режиме. За последние годы компания подписывала партнерские соглашения с такими известными киберспортивными организациями, как HellRaisers Esports, Cascade Esports, Pro100, CIS Esports League и Gambit Esports.

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O Natus Vincere:

Natus Vincere (c латинского «Рожденные Побеждать»; сокращенно – NAVI) – одна из самых больших киберспортивных команд в мире. За всю историю существования клуб NAVI выиграл более 40 всевозможных киберспортивных трофеев и установил несколько мировых рекордов, которые держатся и по сей день. Под крылом организации команды по таким киберспортивным дисциплинам как Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, PUBG, Rainbow Six, Apex Legends.