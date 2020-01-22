NAVI уступила в первом раунде плей-офф DreamLeague Season 13

Украинская киберспортивная команда NaVi уступила в первом раунде плей-офф верхней сетки в турнире по Dota2 DreamLeague Season 13 в Лейпциге. В упорном бою наша команда проиграла Alliance в формате best of 3 со счётом 1:2.

NaVi отправляется в нижнюю сетку турнира. Их соперником станет Liquid.

Поединок состоится уже завтра ориентировочно в 13:30. Он пройдёт в формате best of 1.

Напомним, DreamLeague Season 13 в Лейпциге проходит с 18 по 26 января. Призовой фонд турнира составляет 1 млн долларов и 15 тыс очков DPC.