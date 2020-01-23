NAVI вылетели с DreamLeague Major

NAVI завершил выступления в плей-офф мэйджора в Лейпциге. После поражения от The Alliance он уступил европейской Team Liquid и остановился на 9-12 месте. Матч на вылет завершился со счётом 0:2.

DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге.

16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которым летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.