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NAVI вылетели с DreamLeague Major

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Команда уступила со счетом 2:0

NAVI вылетели с DreamLeague Major
Новина українською

NAVI завершил выступления в плей-офф мэйджора в Лейпциге. После поражения от The Alliance он уступил европейской Team Liquid и остановился на 9-12 месте. Матч на вылет завершился со счётом 0:2.

DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге.

16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которым летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.

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В статье: NaVi
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