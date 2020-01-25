Плавание. Украинец Владислав Бухов установил мировой рекорд

Украинский пловец Владислав Бухов установил новый юниорский мировой рекорд на турнире Euro Meet 2020 в Люксембурге.

В заплыве на 50 метров стилем баттерфляй украинец финишировал вторым, проиграв только своему соотечественнику Андрею Говорову. И как оказалось Владиславу этого хватило, чтобы с показателем 23,14с. улучшить результат американца Майкла Эндрю (23,22с.) и установить новый рекорд в юниорах.

Отметим, что теперь на данной дистанции мировой рекорд принадлежит исключительно украинцам: взрослый (Андрей Говоров), и юниорский (Владислав Бухов).