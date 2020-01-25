Жан Беленюк к президенту: Спасибо за возможность работать для спортивного будущего страны

Украинский спортсмен, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Рождения. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Фейсбук:

"Поздравляю с днем ​​рождения, Владимир Александрович, от всей олимпийской семьи. Желаю Вам вдохновения в делах, поддержки, терпения и верных единомышленников.

Вы имеете большую цель. Спасибо за ваше доверие, за возможность работать ради спортивного будущего нашей страны", - сказал Беленюк.

Напомним, что вчера, 24 января свое День рождения праздновал и сам Беленюк.