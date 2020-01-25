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Жан Беленюк к президенту: Спасибо за возможность работать для спортивного будущего страны

Другие виды
(1 голосов)

Борец поздравил президента с Днем рождения

Жан Беленюк к президенту: Спасибо за возможность работать для спортивного будущего страны
UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен, чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк поздравил президента Украины Владимира Зеленского с Днем Рождения. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Фейсбук:

"Поздравляю с днем ​​рождения, Владимир Александрович, от всей олимпийской семьи. Желаю Вам вдохновения в делах, поддержки, терпения и верных единомышленников.

Вы имеете большую цель. Спасибо за ваше доверие, за возможность работать ради спортивного будущего нашей страны", - сказал Беленюк.

Напомним, что вчера, 24 января свое День рождения праздновал и сам Беленюк.

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В статье: Рафаэль Надаль Australian Open Жан Беленюк Доминик Тим Гаэль Монфис Владимир Зеленский
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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
25.01.2020 в 14:04
пнридурку? яке майбутнє. коли немає грошей на збори для олімпійців.
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