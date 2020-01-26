Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Плавание. Михаил Романчук выиграл престижный турнир, а Владислав Бухов отобрался на Олимпиаду
Великолепные результаты наших пловцов
Украинский пловец Михаил Романчук победил в заплыве на 800 метров на турнире Euro Meet 2020 в Люксембурге. Наш спортсмен продемонстрировал лучшее время, опередив британца Даниэля Джервис на 0,15 с.
ТОП 5 заплыва:
Еще один наш пловец Владислав Бухов занял 3 место в заплыве на 50 метров вольным стилем и продемонстрировал результат 21,97 с., что позволяет получить лицензию А на Олимпийские игры 2020 в Токио.
Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами!!!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...