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Плавание. Михаил Романчук выиграл престижный турнир, а Владислав Бухов отобрался на Олимпиаду

Другие виды
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Великолепные результаты наших пловцов

Плавание. Михаил Романчук выиграл престижный турнир, а Владислав Бухов отобрался на Олимпиаду
UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук победил в заплыве на 800 метров на турнире Euro Meet 2020 в Люксембурге. Наш спортсмен продемонстрировал лучшее время, опередив британца Даниэля Джервис на 0,15 с.

ТОП 5 заплыва:

Плавание. Михаил Романчук выиграл престижный турнир, а Владислав Бухов отобрался на Олимпиаду - изображение 1

Еще один наш пловец Владислав Бухов занял 3 место в заплыве на 50 метров вольным стилем и продемонстрировал результат 21,97 с., что позволяет получить лицензию А на Олимпийские игры 2020 в Токио.

Поздравляем наших спортсменов с отличными результатами!!!

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В статье: Михаил Романчук Олимпийские игры 2020 Владислав Бухов
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