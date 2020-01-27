Испанское счастье или несчастье?

Второй раз подряд мужская сборная Испании выиграла гандбольный Евро. Пожалуй, именно ее победа выглядела наиболее логичной на турнире, ведь это одна из двух команд на планете, имеющих два набора высококлассных игроков в задней линии и имеющая возможность полностью их менять без потери мощности. Вторые – французы, которые тотально провалили соревнования.

За весь турнир испанцы не победили только в группе на втором этапе, тогда была ничья с Хорватией, которую удалось одолеть в финале. Команда сильная, давно сыгранная. Тренер Жорди Ривера работает с ней очень спокойно и четко. А если вспомнить еще вратарский фактор, то вообще тяжелого кого-то сравнивать с триумфаторами. На одну ступень с парой голкиперов Гонсало Перес де Варгас и Родриго Корралес можно поставить разве что шведский дуэт Андреас Палицка и Микаэль Аппельгрен, который ко всем своим плюсам еще и выступает вместе в немецком "Рейн-Неккар Левен". Однако усилий этих шведов хватило только для того, чтобы их команда, главный хозяин чемпионата, полностью не опозорилась. Лидеры команды неудачно провели Евро, по ходу соревнований еще и вляпались в скандал с коллективной пьянкой. Ну а вратарь испанцев Гонсало Перес де Варгас провел невероятный финал – отразил 8 из 19-и бросков.

Евро на этот раз было очень масштабным – шесть групп по четыре команды на первом этапе, две по шесть – на втором. Конкуренция же только возросла в сравнении с предыдущими чемпионатами. Даже такие команды как Украина, проигравшая все матчи, не выглядели пустыми и неинтересными. Каждая из них имела шансы на очки и, возможно, заслуживала лучшей участи. Разве что сборная Латвии оставалась шоу гиганта Дайниса Криштопанса (214 сантиметров роста), который делает все что может, его же партнеры за этим наблюдают.

Как болельщику понравилась и атмосфера на трибунах, турнир в Австрии (два города), Норвегии (один) и Швеции (три города) было достаточно колорита. А вот игрокам – далеко не всем, ведь были большие расстояния, перелеты.

Главная сенсация турнира – вылет уже после первого же этапа титулованных сборных последнего десятилетия Дании и Франции. Вспомните, в их рядах выступают Николя Карабатич и Миккель Хансен. Каждый из них по три раза был лучшим игроком года на планете, уникальные результаты. Французы умудрились вылететь уже после двух матчей. Речь не идет о глобальном кризисе – Карабатич, Абало и Гигу еще стремятся взять олимпийское золото, пожалуй, последнее в карьере, а за их спинами – россыпь реально крутых игроков с огромными перспективами. Похоже, Франция хотела на минимальных оборотах пройти старт соревнований и только потом набрать скорость, но упорство соперников и травмы помешали этому. Нечто подобное случилось и с Данией, но ей еще немного не повезло.

Поэтому оба эти гранда будут совсем иначе выглядеть в Токио. А вот времена доминирования Карабатич-старшего и Хансена понемногу уходят. Они долго были этакими Месси и Роналду от гандбола. Но на смену им уже пришел Сандер Сагосен. Подъем его сборной Норвегии начался на Евро 2016 с появления в элите этого парня. Затем он принес стране два серебра Мундиаля и нынешнюю континентальную бронзу. Сагосен обновил рекорд результативности Евро – 65 точных бросков. Также он лучший ассистент – 53 результативные передачи. Однако не 24-летнего гения признали лучшим игроком турнира. Сагосен – бог, а вот хорват Домагой Дувняк был живым героем, супергероем. По многим причинам его команда очень трудно проходила дистанцию ​​чемпионата, особенно трудно команда переживала потерю фантастического плеймейкера Луки Циндрича, у него было повреждение и он либо сидел в резерве, либо играл совсем мало и не в полную силу. Поэтому Хорватию тянул Дувняк и тактический гений тренера Лино Червара, создателя многих больших успехов этой сборной. Особенно поражает, что Червар тренирует с 1974-го года!

В финале его команда могла победить, по крайней мере, шанс на овертайме имела, но произошел несчастный случай – при отставании в один мяч на последней минуте второго тайма, опытнейший хорват Игорь Карачич допустил пробежку, вместо шанса сравнять счет балканцы получили решающий гол от Алекса Дуйшебаева. Интересно, радовался ли этому успеху его отец, уникальный игрок своего времени, а ныне один из самых авторитетных тренеров на планете? Вопрос на самом деле не абсурдный. Сам Дуйшебаев много играл за Испанию, два его сына сейчас в сборной, Алекс – один из лидеров. Однако на старте турнира наставник польского "Кельце" заявил, что не желает победы команде сыновей. Аргументировал просто – за всю историю гандбола никогда команда, которая на старте года выиграла Евро, не побеждала летом на Олимпиаде. Вот такой предрассудок.

Открытием же турнира стоит назвать сборную Португалии – и шестое место для нее сенсация, однако еще больше колоритный Руи Силва, играющий в очках, и его партнеры, поразили нестандартностью действий и динамикой. По скорости это была команда уровня Норвегии.

Игровой тренд турнира – действия в атаке семь полевых против шести – кто владеет мячом, снимает голкипера. Такая же фишка применяется командой, атакующей в меньшинстве, тогда тоже снимают вратаря. Модный вариант еще не все освоили, так же как и не все тренеры от него в восторге. Трудно командам, раньше частенько практиковавшим активную защиту (например, 4-2, 3-3), но имеющим маловато габаритных защитников. Оригинальную характеристику этому явлению дал Лино Червар: "Такая ситуация заставляет в защите очень быстро думать, максимально использовать периферийное зрение. Самая интересная из абсурдных вещей, которые можно было придумать".

Главный казус соревнований случился с немцем Юлиусом Кюном. Он задержался в туалете, а когда вышел, увидел, что замкнутый в раздевалке – партнеры ушли на второй тайм. Он долго стучал в дверь и вернулся посреди матча. Тренер и партнеры "травили" неудачника – без тебя мы играли лучше, чем с тобой, надо снова закрыть в раздевалке.